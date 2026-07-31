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Kodarma News: कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: चंदवारा प्रखंड क्षेत्र के थाम में स्थानीय लोगों ने कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा का शिविर लगाया है। शिविर का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा करना है और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई ग्रामीण इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।

Kodarma News: कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन

Kodarma News: चंदवारा। चंदवारा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत थाम में स्थानीय लोगों द्वारा कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में नि:शुल्क विश्राम व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा की सेवा शिवभक्तों को दी जाएगी। शिविर परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि शिव भक्तों का पूर्ण भक्ति भाव से सेवा सत्कार किया जा सके। इसके आयोजन में विनय राणा, सिकंदर शर्मा, मुकेश वर्णवाल, रंजीत गुप्ता, दिनेश वर्णवाल, उमाशंकर प्रसाद, एंटोनी सिंह, जितेंद्र राणा, बनवारी भुईयां, कैलाश शर्मा, प्रदीप साव, बिनोद शर्मा, सम्राट सिंह, मनोज साव, दशरथ यादव समेत कई ग्रामीण अपना सहयोग दे रहे हैं।

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Kanwar Yatra Chandwara

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