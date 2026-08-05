Kodarma News: व्रजपात से बाल-बाल बचा परिवार, मकान की छत में हुआ छेद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले
Kodarma News: कोडरमा के पूर्णानगर में बुधवार को वज्रपात हुआ। इससे घर की छत में छेद और दीवारों में दरारें पड़ीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। घटना के समय परिवार घर के अंदर था, लेकिन सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की मांग की।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा थाना क्षेत्र के पूर्णानगर में बुधवार को हुई वज्रपात की घटना में एक परिवार बाल-बाल बच गया। वज्रपात की चपेट में आने से घर की छत में छेद हो गया, दीवारों में दरार पड़ गई और घर में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़िता शांति देवी ने बताया कि बुधवार को तेज बारिश के दौरान अचानक उनके घर पर वज्रपात हुआ। इसके बाद पूरे घर में अंधेरा छा गया। बिजली का मीटर जल गया, पंखा, टीवी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान की छत में छेद हो गया और दीवारों में भी दरारें पड़ गईं।
घटना का विवरण
उन्होंने बताया कि घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। तेज धमाके के बाद सभी किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वज्रपात का असर आसपास के घरों पर भी पड़ा, जहां कई मकानों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए।
स्थानीय प्रतिक्रिया
घटना इतनी भयावह थी कि तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाने और नुकसान का आकलन कर उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
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