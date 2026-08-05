Kodarma News: व्रजपात से बाल-बाल बचा परिवार, मकान की छत में हुआ छेद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा थाना क्षेत्र के पूर्णानगर में बुधवार को हुई वज्रपात की घटना में एक परिवार बाल-बाल बच गया। वज्रपात की चपेट में आने से घर की छत में छेद हो गया, दीवारों में दरार पड़ गई और घर में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़िता शांति देवी ने बताया कि बुधवार को तेज बारिश के दौरान अचानक उनके घर पर वज्रपात हुआ। इसके बाद पूरे घर में अंधेरा छा गया। बिजली का मीटर जल गया, पंखा, टीवी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान की छत में छेद हो गया और दीवारों में भी दरारें पड़ गईं।