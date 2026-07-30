Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: कोडरमा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ब्रह्मदेव महतो हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।मौत का कारण पुराना जमीन विवाद बताया गया। मामले में 11 गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण रही, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सतगावां थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ब्रह्मदेव महतो हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राजाबर टोला पछियाडीह निवासी महावीर महतो (65) और उसके पुत्र लाल बहादुर यादव (27) को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 25 अगस्त 2024 की रात का है। मृतक ब्रह्मदेव महतो की पत्नी दुलारी देवी ने सतगावां थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि रात करीब 9:30 बजे भोजन के बाद वह अपने पति के साथ घर के बाहर सोने की तैयारी कर रही थीं। तभी उनके भैसुर महावीर महतो और उनका पुत्र लाल बहादुर यादव कुल्हाड़ी व लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और ब्रह्मदेव महतो पर हमला कर दिया। उन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर ग्रामीणों को बुलाने चली गईं। वापस लौटने पर उन्होंने अपने पति को मृत पाया।

घटना के बाद के विवरण

एक आरोपी को लोगों ने घटनास्थल से पकड़ लिया था: घटना के बाद ग्रामीणों ने महावीर महतो को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि लाल बहादुर यादव फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे ढाब जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। प्राथमिकी में हत्या का कारण पुराना जमीन विवाद बताया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड तथा आरोपियों के खून लगे कपड़े भी बरामद किए थे।

मामले की सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्य अदालत में निर्णायक साबित हुए। लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवल किशोर ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सामान्य प्रश्न

ब्रह्मदेव महतो मामले में सजा क्या सुनाई गई?
इस मामले में पिता-पुत्र महावीर महतो और लाल बहादुर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Case Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।