Kodarma News: प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर वितरित किए गए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस
Kodarma News: मरकच्चो के प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण शिविर आयोजित हुआ। बीडीओ हुलास महतो और सीओ परमेश्वर कुशवाहा ने नेतृत्व किया। लाभुकों को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्रदान किए गए। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा और लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी।
Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को विशेष शिविर आयोजित कर पात्र आवेदकों के बीच लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण किया गया। शिविर में बीडीओ हुलास महतो एवं सीओ परमेश्वर कुशवाहा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिविर में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे आवेदकों को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले आयोजित शिविर में आवेदकों के दस्तावेजों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। जांच में पात्र पाए गए आवेदकों को मंगलवार को लाइसेंस प्रदान किया गया।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
इस दौरान विभागीय कर्मियों ने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और सड़क सुरक्षा से जुड़े यातायात नियमों की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परिवहन विभाग की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए जिला या दूरस्थ कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
लाभुकों की प्रतिक्रिया
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाभुकों ने प्रखंड मुख्यालय में शिविर आयोजित किए जाने पर खुशी जताई। उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से समय और खर्च दोनों की बचत हुई। शिविर में संबंधित विभाग के कर्मी एवं बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।