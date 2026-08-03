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Kodarma News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: पहली सोमवारी पर शिवालय में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु ) झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि सावन माह की पहली सोमवारी पर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श

Kodarma News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान भोले पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी। सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहीं। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।श्रद्धालु हाथों में गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, अक्षत और दूध लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने पहुंचे। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप व विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। कई श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हुए व्रत रखा।

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झुमरी तिलैया शहर के देवी मंडप स्थित शिवालय, पुराना थाना स्थित शिव मंदिर, गांधी स्कूल रोड स्थित शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं सावन को लेकर विभिन्न शिवालयों में बज रहे बाबा भोले का भक्तिमय संगीत से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया।

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