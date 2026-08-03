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Kodarma News: डोमचांच में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: रविवार को नवलशाही थाना क्षेत्र के खरखार गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच गंभीर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल, कोडरमा में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने नवलशाही थाना में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

Kodarma News: डोमचांच में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। नवलशाही थाना क्षेत्र के खरखार गांव में रविवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, कोडरमा में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने नवलशाही थाना में एक-दूसरे के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।घायलों की पहचान सावित्री देवी (पति बाबूलाल साव), बाबूलाल साव (पिता स्व. कलेश्वर साव), रेखा कुमारी (पिता बाबूलाल साव), नरेश साव (पिता बाबूलाल साव), मनीष साव (पिता वीरेंद्र साव) तथा अनीश साव (पिता वीरेंद्र साव) के रूप में हुई है।

घायल सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र साव, उनके पुत्र मनीष साव, अनीश साव तथा अन्य लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए अपना पक्ष पुलिस के समक्ष रखा है। इधर, नवलशाही थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस गश्ती दल को मौके पर भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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