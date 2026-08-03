Kodarma News: श्रावणी मेला: कोडरमा स्टेशन पर कांवरियों के लिए विशेष सहायता बूथ, अतिरिक्त टिकट काउंटर शुरू
Kodarma News: कोडरमा रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु कांवरियों की सुविधा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। रेलवे ने पहले उठाए गए मुद्दों के बाद सहायता बूथ और अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान करना है।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु कांवरियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा स्टेशन पर विशेष सुविधा शुरू की गई। मालूम हो कि आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने कोडरमा स्टेशन पर कांवरियों को कोई सुविधा नहीं रहने का मामला प्रमुखता से उठाया था। खबर छपने के बाद रेलवे ने विशेष सुविधा शुरू की है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालु कांवरियों के लिए विशेष सहायता बूथ स्थापित किया गया है। इसके अलावा टिकट लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए एक अतिरिक्त टिकट काउंटर भी शुरू किया गया है। रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि मेला अवधि के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर सहायता, मार्गदर्शन, नियमित उद्घोषणा और यात्री सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें।
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