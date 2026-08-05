Kodarma News: मारवाड़ी सम्मेलन की बैठक में 21 हजार फलदार पौधे वितरित करने का निर्णय
Kodarma News: कोडरमा जिले की मारवाड़ी सम्मेलन की बैठक में 16 अगस्त को होने वाले पौधा वितरण अभियान की योजना बनाई गई। इस साल 21 हजार फलदार पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा भी की गई और अगली बैठक 25 अगस्त को होगी।
Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। मारवाड़ी सम्मेलन कोडरमा जिला की बैठक बुधवार को अग्रसेन भवन में हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से 16 अगस्त को आयोजित होने वाले पौधा वितरण अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में इस वर्ष 21 हजार फलदार पौधों के वितरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक के दौरान गत वर्ष आयोजित पौधा वितरण कार्यक्रम का आय-व्यय विवरण गोपाल सर्राफ ने प्रस्तुत किया, जिसकी सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त को अगली बैठक आयोजित कर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
बैठक के अंत में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंस खाटूवाला, सज्जन शर्मा, हेमंत दुगड़, प्रदीप खाटूवाला ,विपुल चौधरी विजेता रहे। सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। बैठक में प्रांतीयता पदाधिकारी प्रदीप केड़िया, अध्यक्ष राम रतन महर्षि, सचिव संदीप केड़िया, कैलाश चौधरी, सुरेश जैन, गोपाल सर्राफ, मनोज केडिया,संजय अग्रवाल वोटा, सज्जन शर्मा, महावीर खेतान, पीयूष भोजगड़िया, हेमंत दुगड़, प्रिंस खाटूवाला, गौरव माहेश्वरी, विपुल चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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