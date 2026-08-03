Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल का एक्स-रे विभाग रांची के रेडियोलॉजी हब से जुड़ेगा

Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल के एक्स-रे विभाग को रांची सदर अस्पताल स्थित रेडियोलॉजी हब से जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में है। अब एक्स-रे की रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे मेडिको-लीगल मामलों में राहत मिलेगी। पहले स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट न बनने से मरीजों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से रिपोर्ट पहले से बेहतर और समय पर मिलेगी।

Kodarma News: कोडरमा। कोडरमा सदर अस्पताल के एक्स-रे विभाग को रांची सदर अस्पताल स्थित रेडियोलॉजी हब से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद कोडरमा सदर अस्पताल में कराए जा रहे एक्स-रे की रिपोर्ट अब रांची से ऑनलाइन तैयार होकर उपलब्ध हो रही है। इससे विशेष रूप से मेडिको-लीगल मामलों में मरीजों और डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है। अब तक कोडरमा सदर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण एक्स-रे की केवल फिल्म मरीजों को उपलब्ध कराई जाती थी। उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाती थी। ऐसे में मारपीट, सड़क दुर्घटना, चोट, पुलिस जांच और अन्य कानूनी मामलों में एक्स-रे रिपोर्ट की आवश्यकता होने पर मरीजों और जांच एजेंसियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे।

नई व्यवस्था से मिल सकेगी बेहतर जांच रिपोर्ट नई व्यवस्था के तहत सदर अस्पताल में मरीज का एक्स-रे होने के बाद उसकी डिजिटल इमेज रांची स्थित रेडियोलॉजी हब को भेजी जागएी। वहां विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट एक्स-रे फिल्म का परीक्षण कर ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर कोडरमा भेज दिया जाएगा। इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता में भी सुधार होगी और समय पर चिकित्सकीय राय मिल सकेगी। यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्स-रे की फिल्म ऑनलाइन रेडियोलॉजी हब को भेजी जाएगी। वहां से इसकी रिपोर्ट भी ऑनलाइन आ जाएगी।

दूसरे दिन मिल सकेगी जांच रिपोर्ट एक्स-रे की फिल्म भेजने के दूसरे दिन रेडियोलॉजी हब से उसकी रिपोर्ट मिल सकेगी। हालांकि इसके पहले फिल्म देखकर संबंधित मरीज के डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कानूनी मामलों के लिए यह रिपोर्ट जरूरी होती है।

जिले के सभी सीएचसी को भी जोड़ने की होगी पहल कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी सीएचसी को एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने की योजना है। जल्द मशीन का इंस्टॉलेशन कर वहां एक्स-रे टेक्नीशियन को लगाया जाएगा। टेक्नीशियन एक्स-रे की फिल्म रेडियोलॉजी हब को भेजगा और वहां से उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।

क्या कहते हैं कोडरमा के सिविल सर्जन कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार कहते हैं कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से एक्स-रे की रिपोर्ट बनाने में परेशानी होती थी। अब रांची रेडियोलॉजी हब से जुड़ने के बाद प्रमाणित रिपोर्ट मिल रही है। इससे विशेषकर मेडिको-लीगल मामलों में पुलिस और न्यायालयी प्रक्रिया में रिपोर्ट देनी आसान होगी। यह जिले के लिए बेहतर होगा।