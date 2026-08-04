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Kodarma News: लगातार विरोध के बीच केडीसीए चुनाव की घोषणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा हमारे प्रतिनिधि कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा लगातार विरोध के बीच कर दी गई है। साथ ही चुनाव पदाधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्

Kodarma News: लगातार विरोध के बीच केडीसीए चुनाव की घोषणा

Kodarma News: कोडरमा हमारे प्रतिनिधि। कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा लगातार विरोध के बीच कर दी गई है। साथ ही चुनाव पदाधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत दुबे को मनोनीत किया गया है। केडीसीए की बैठक में निर्णय लिया गया कि दुबे की देखरेख में स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। योग्य रजिस्टर्ड क्लब आदि आज से वोटर लिस्ट सहित अन्य जरूरी चुनाव संबंधी जानकारी चुनाव पदाधिकारी के कार्यालय से अपराह्न चार बजे से साढ़े छः बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कोई भी आपत्ति से संबंधित शिकायत लिखित रूप से चुनाव पदाधिकारी के समक्ष वही तीन दिन के अंदर दर्ज कर सकते हैं।

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यह जानकारी अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा और सचिव दिनेश सिंह ने दी है।

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