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Kodarma News: शहर की सफाई व्यवस्था में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: हर्षधर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: झुमरी तिलैया नगर परिषद ने स्वतंत्रता दिवस और बरसात की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की। अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने सफाई में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। शहर के हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाए जाने की बात कही। कनीय अभियंता को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है।

Kodarma News: शहर की सफाई व्यवस्था में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: हर्षधर

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी व बरसात को देखते हुए जल जमाव व साफ-सफाई की व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को झुमरी तिलैया नगर परिषद में समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने की। बैठक में सभी सफाई सुपरवाइजर, सिटी मैनेजर, संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को साफ-सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि बरसात के मौसम में मच्छरों और अन्य कीटों के बढ़ने से डेंगू, मलेरिया सहित कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में शहर के प्रत्येक वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा और गंदगी जमा है, वहां तत्काल सफाई कराने का निर्देश दिया गया है।

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सफाईकर्मियों को चेतावनी

अध्यक्ष ने सभी सफाईकर्मियों और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सफाई कार्य में लापरवाही सामने आई तो संबंधित कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नगर परिषद उपाध्यक्ष का कथन

नगर परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुमार राम ने कहा स्वतंत्रता दिवस और बरसात के मद्देनज़र शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगर परिषद के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सिटी मैनेजर रणधीर कुमार वर्मा, वार्ड पार्षद शमीम आलम, मनोज वर्मा, सफाई निरीक्षक लोकेश कुमार, गुलाब रविदास रविशंकर कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण

बैठक के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष ने कनीय अभियंता वेद प्रकाश पटेल को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि नगर परिषद बोर्ड की पहली बैठक में शहर की खुली नालियों पर स्लैब लगाने का निर्णय लिया गया था, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आरोप है कि कई बार मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि खुली नालियों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है तथा कई लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। अध्यक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए निर्धारित समय में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

सामान्य प्रश्न

क्या नगर परिषद ने स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में बैठक की थी?
हाँ, झुमरी तिलैया नगर परिषद ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की थी।
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