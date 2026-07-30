Kodarma News: जैन मंदिर में वीर शासन जयंती व ध्वजारोहण कार्यक्रम मना, शोभायात्रा निकाली
Kodarma News: झुमरी तिलैया में वीर शासन जयंती और ध्वजारोहण कार्यक्रम जैन संत सुयश सागरजी की उपस्थिति में हुआ। महिलाएं मंगल कलश के साथ नगर यात्रा में शामिल हुईं। ध्वजारोहण की प्रक्रिया प्रतिष्ठाचार्य द्वारा संपन्न हुई। परिवारों ने विभिन्न कलशों को मंदिर में स्थापित किया। संत सुयश सागर ने महावीर के शासन काल की शुरुआत के दिन को महत्व दिया।
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि।जैन मंदिर में वीर शासन जयंती व ध्वजारोहण कार्यक्रम जैन संत सुयश सागरजी के सानिध्य में गुरुवार को संपन्न हुई। महिलाएं अपने माथे पर मंगल कलश जैन ध्वज लेकर नगर यात्रा में शामिल हुई। प्रतिष्ठाचार्य संजय भैया मुक्तगिरि व पंडित अभिषेक शास्त्री के द्वारा ध्वजारोहण की विधि विधान से पूजा कराई गई।
कार्यक्रम का संचालन
विरागोदय वर्षा योग 2026 के संयोजक शैलेश छाबड़ा, रौनक कासलीवाल, सिद्धांत सेठी ने मंच संचालन किया। कोलकाता के सर्वेश दिनेश अखिलेश पाटनी परिवार के द्वारा ध्वजारोहण व मंच उद्घाटन किया गया। अखंड दीपक रतन मनी देवी, सुरेंद्र जैन, गुवाहाटी परिवार के द्वारा प्रज्वलित किया गया। विरागोदय वर्षा योग कलश सौरभ सुधा पटौदी परिवार हजारीबाग, सम्यक दर्शन कलश बीना देवी, गौरव कुमार परिवार भाटापारा छत्तीसगढ़, सम्यक ज्ञान कलश सुयश एग्रो फार्म मनी भक्त परिवार, तामसा महाराष्ट्र परिवार, सम्यक चारित्र कलश राज कला, आतिश काला परिवार तामसा महाराष्ट्र, विशुद्ध कलश सुशील पाटनी, हजारीबाग परिवार के द्वारा मंदिर में स्थापित किया गया।
संत का संदेश
संत सुयश सागर ने कहा कि भगवान महावीर का शासन काल आज के शुभ दिन ही प्रारंभ हुआ था, इसलिए पूरे विश्व में आज के दिन वीर शासन जयंती पर्व मनाया जाता है। जैन समाज के पदाधिकारी उप मंत्री नरेंद्र झांझरी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काला, सहमंत्री राज छाबड़ा ने आज के सफल कार्यक्रम के लिए वर्षा योग कमेटी के सभी संयोजक सह संयोजक की प्रशंसा की। उक्त जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी नवीन जैन व राजकुमार अजमेरा ने दी।
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