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Kodarma News: जगन्नाथ जैन महाविद्यालय को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेसवार्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: जगन्नाथ जैन महाविद्यालय को लेकर प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेसजगन्नाथ जैन महाविद्यालय को लेकर प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेसजगन्नाथ जैन महाविद्यालय को लेकर

Kodarma News: जगन्नाथ जैन महाविद्यालय को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेसवार्ता

Kodarma News: कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। जगन्नाथ जैन महाविद्यालय, कोडरमा को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन और छात्र-युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आठ अगस्त को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता दोपहर 12 बजे कोडरमा परिसदन में होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रकाश रजक ने बताया कि प्रेस वार्ता में जगन्नाथ जैन महाविद्यालय से जुड़े वर्तमान विषयों, छात्र-युवाओं के हितों और शिक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर पार्टी अपना पक्ष विस्तार से रखेगी। इसके अलावा जिला कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की दिशा में चल रही गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों और रणनीति की भी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का मुद्दा छात्र-युवाओं की शिक्षा और भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस इस विषय को गंभीरता से उठा रही है और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने जिला कांग्रेस कमेटी के सभी मंच एवं मोर्चा के जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, नगर पंचायत एवं नगर परिषद अध्यक्षों, वरिष्ठ कांग्रेसजनों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर परिसदन पहुंचकर प्रेस वार्ता को सफल बनाने की अपील की है।

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