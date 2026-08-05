Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: कोडरमा के बागीटांड़ स्थित होटलों की जांच, रिकॉर्ड खंगाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: कोडरमा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होटलों में जांच अभियान चलाया गया। होटल संचालकों को बिना वैध पहचान पत्र कमरा न देने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने शराबियों के जमावड़े की समस्या को पुलिस के लिए आवश्यक बताया। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Kodarma News: कोडरमा के बागीटांड़ स्थित होटलों की जांच, रिकॉर्ड खंगाले

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष के निर्देश पर मंगलवार की देर रात कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटांड़ स्थित होटलों में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने किया। जांच के दौरान पुलिस ने होटलों में ठहरे लोगों के पहचान पत्र, आगंतुक रजिस्टर तथा ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड का सत्यापन किया। होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध नहीं कराया जाए तथा सभी मेहमानों का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखा जाए। पुलिस ने होटल संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल थाना को देने को कहा。

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें

स्थानीय लोगों की समस्या

इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि बागीटांड़ क्षेत्र के कुछ होटलों में दिनभर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए पुलिस की कार्रवाई को क्षेत्रवासियों ने आवश्यक बताया। पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से इस तरह का जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।्र

शराब परोसे जाने की समस्या

स्थानीय लोगों के अनुसार, रांची-पटना रोड के किनारे के कई होटलों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। इसके कारण सुबह से लेकर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। लोगों के अनुसार, यहां किसी भी होटल को शराब बेचने या पिलाने का लाइसेंस नहीं है, इसके बाद भी होटलों में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने किस क्षेत्र में होटल जांच अभियान चलाया?
कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटांड़ स्थित होटलों में।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।