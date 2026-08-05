Kodarma News: कोडरमा के बागीटांड़ स्थित होटलों की जांच, रिकॉर्ड खंगाले

Kodarma News: कोडरमा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होटलों में जांच अभियान चलाया गया। होटल संचालकों को बिना वैध पहचान पत्र कमरा न देने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने शराबियों के जमावड़े की समस्या को पुलिस के लिए आवश्यक बताया। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष के निर्देश पर मंगलवार की देर रात कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटांड़ स्थित होटलों में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने किया। जांच के दौरान पुलिस ने होटलों में ठहरे लोगों के पहचान पत्र, आगंतुक रजिस्टर तथा ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड का सत्यापन किया। होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध नहीं कराया जाए तथा सभी मेहमानों का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखा जाए। पुलिस ने होटल संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल थाना को देने को कहा。

स्थानीय लोगों की समस्या इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि बागीटांड़ क्षेत्र के कुछ होटलों में दिनभर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए पुलिस की कार्रवाई को क्षेत्रवासियों ने आवश्यक बताया। पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से इस तरह का जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।्र

शराब परोसे जाने की समस्या स्थानीय लोगों के अनुसार, रांची-पटना रोड के किनारे के कई होटलों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। इसके कारण सुबह से लेकर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। लोगों के अनुसार, यहां किसी भी होटल को शराब बेचने या पिलाने का लाइसेंस नहीं है, इसके बाद भी होटलों में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।