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Kodarma News: ग्रिजली स्कूल में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: चंदवारा के ग्रिजली स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सौरभ शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की। विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी दी गई।

Kodarma News: ग्रिजली स्कूल में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित

Kodarma News: चंदवारा, निज प्रतिनिधि। तिलैया डैम स्थित ग्रिजली स्कूल विज्ञान व वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में करियर की संभावनाएं विषय पर एक प्रेरणादायी करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध विविध करियर विकल्पों, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों व भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सौरभ शर्मा, सहायक प्राध्यापक, ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, झुमरी तिलैया व 16 वर्षों के शिक्षण अनुभव से संपन्न शिक्षाविद् थे। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों, शिक्षक बनने की प्रक्रिया तथा बदलते शैक्षणिक परिदृश्य में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।

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