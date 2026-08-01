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Kodarma News: जवाहर नवोदय विद्यालय में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: झुमरी तिलैया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रेरणा की शिक्षा पहल के तहत आत्म-जागरूकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में 30 विद्यार्थियों का चयन कर अगले साक्षात्कार चरण के लिए भेजा गया।

Kodarma News: जवाहर नवोदय विद्यालय में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पूतो में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकगण व प्रेरणा से जुड़े समन्वयकों ने भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस जिला स्तरीय आयोजन में जवाहर नवोदय विद्यालय पूतो, प्लस टू उच्च विद्यालय लतबेधवा, केंद्रीय विद्यालय कोडरमा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डोमचांच, सीएच प्लस टू उच्च विद्यालय तिलैया, गांधी उच्च विद्यालय तिलैया व सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय, मरकच्चो के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रेरणा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक अनुभवात्मक व मूल्य-आधारित शिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्म-जागरूकता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, भारतीय संस्कृति व विरासत की समझ तथा राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुभवात्मक गतिविधियों के द्वारा सीखने, अपनी प्रतिभा पहचानने व अपने जीवन के लक्ष्य और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कार्यक्रम का चयन प्रक्रिया

30 विद्यार्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन

जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन व विभिन्न गतिविधियों के आधार पर कुल 30 विद्यार्थियों का चयन अगले साक्षात्कार चरण के लिए किया गया। साक्षात्कार के बाद एक छात्र व एक छात्रा सहित कुल दो विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। चयनित दोनों विद्यार्थी गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर स्थित प्रेरणा विद्यालय में आयोजित होने वाले एक सप्ताह के आवासीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

शिक्षकों की भूमिका

कार्यक्रम में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पूतो, कोडरमा की ओर से प्रेरणा समन्वयक नंद किशोर प्रसाद, नितेश कुमार, दीपा कुमारी, मीता डे व बापुन रुइदास समेत अन्य शिक्षकगण ने कार्यक्रम के सफल संचालन व विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यालय कौन से थे?
इस जिला स्तरीय आयोजन में जवाहर नवोदय विद्यालय पूतो, प्लस टू उच्च विद्यालय लतबेधवा, केंद्रीय विद्यालय कोडरमा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डोमचांच, सीएच प्लस टू उच्च विद्यालय तिलैया, गांधी उच्च विद्यालय तिलैया व सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय, मरकच्चो के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
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