Kodarma News: जवाहर नवोदय विद्यालय में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पूतो में जिलास्तरीय प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकगण व प्रेरणा से जुड़े समन्वयकों ने भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस जिला स्तरीय आयोजन में जवाहर नवोदय विद्यालय पूतो, प्लस टू उच्च विद्यालय लतबेधवा, केंद्रीय विद्यालय कोडरमा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डोमचांच, सीएच प्लस टू उच्च विद्यालय तिलैया, गांधी उच्च विद्यालय तिलैया व सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय, मरकच्चो के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रेरणा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक अनुभवात्मक व मूल्य-आधारित शिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्म-जागरूकता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, भारतीय संस्कृति व विरासत की समझ तथा राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुभवात्मक गतिविधियों के द्वारा सीखने, अपनी प्रतिभा पहचानने व अपने जीवन के लक्ष्य और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित किया जाता है।