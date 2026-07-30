Kodarma News: नप अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने झरनाकुंडधाम का किया निरीक्षण
Kodarma News: फोटो कोडरमा 26 झुमरी तिलैया के प्रसिद्ध झरनाकुंडधाम का निरीक्षण करने पहुंचे नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य। कोडरमा, वरीय संवाददाता झुमरी ति
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। झुमरी तिलैया नगर परिषद के अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने सावन माह को देखते हुए शहर के प्रसिद्ध झरनाकुंडधाम का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई, आवागमन एवं श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही नगर परिषद के पदाधिकारियों को तत्काल यहां जो कमी है, उसे दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पूजा-अर्चना के लिए आने वाले भक्तजनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष मनोहर राम उर्फ बाबू राम, वार्ड पार्षद एवं नगर प्रबंधक भी मौजूद रहे।
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