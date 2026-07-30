Kodarma News: सावन पर दुमुहानी शिव मंदिर बैंकुंठधाम में एक माह का अखंड कीर्तन शुरू
Kodarma News: चंदवारा के दुमुहानी शिव मंदिर बैकुंठधाम में गुरुवार को अखंड हरि-कीर्तन का शुभारंभ हुआ। मुख्य पुजारी सुखदेव दास जी द्वारा उद्घाटन किया गया। सावन महीने के पूरे एक महीने तक चला यह आयोजन विशिष्ट है, जिसमें कई गांवों की भजन मंडलियां शामिल होती हैं।
Kodarma News: चंदवारा। क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दुमुहानी शिव मंदिर बैकुंठधाम पूतो में गुरुवार को अखंड हरि-कीर्तन की शुरुआत हो गई। इसका उदघाटन मंदिर के मुख्य पुजारी सुखदेव दास जी महंत द्वारा किया। सावन माह में पूरे एक माह तक उक्त मंदिर में अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न गांवों के दर्जनों भजन मंडली शामिल होते हैं। सावन के समाप्ति के साथ हीं उक्त अखंड-कीर्तन का भी समापन होगा। बता दें कि प्रत्येक सावन में एक माह तक अखंड हरि-कीर्तन आयोजित किया जाता है, जो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए आद्वितीय है। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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