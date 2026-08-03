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Kodarma News: जिले के शिक्षकों को जे- गुरुजी ऐप पर देनी होगी अपने काम की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा जिले में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। सभी शिक्षकों को हर दिन शैक्षणिक गतिविधियों को जे-गुरुजी ऐप पर दर्ज करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

Kodarma News: जिले के शिक्षकों को जे- गुरुजी ऐप पर देनी होगी अपने काम की जानकारी

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले में शिक्षा का स्तर और बेहतर करने के लिए अधिकारियों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता भी इस मामले में बेहद गंभीर हैं। कोडरमा जिले में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा परियोजना की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने की बात सामने आ रही है। इसके तहत अब सरकारी स्कूलों के कक्षा एक से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों और अपने कार्यों की पूरी जानकारी जे-गुरुजी ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। कोडरमा जिले में भी यह व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है।

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शिक्षा में सुधार के प्रयास

मालूम हो कि इस साल कोडरमा जिले का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट उम्मीद के अनुरूप नहीं था। ऐसे में कोडरमा डीसी उत्कर्ष गुप्ता शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में इस इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में सिलेबस का सुचारू रूप से पालन हो और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

हर सप्ताह के शुक्रवार तक जानकारी अपडेट

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शिक्षकों को हर सप्ताह के शुक्रवार तक अपनी मासिक प्रगति यानी मंथली एंट्री जे-गुरुजी ऐप पर अपडेट करनी होगी। इस एप के माध्यम से शिक्षकों की मासिक प्रगति और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अपडेट की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जा सके। शिक्षकों द्वारा की जाने वाली इस ऑनलाइन एंट्री की सटीकता और निगरानी के लिए विद्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सभी विद्यालयों के प्राचार्यों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे हर शनिवार को स्कूल की छुट्टी से पहले एक घंटे की विशेष बैठक करेंगे।

बैठक और निरीक्षण के दिशा-निर्देश

बैठक में शिक्षकों द्वारा ऐप पर की गई प्रविष्टियों की समीक्षा की जाएगी और उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि सभी रिकॉर्ड दुरुस्त रहें। इसके अलावा पदाधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान उन्हें विशेष रूप से यह देखना होगा कि शिक्षक समय पर ऐप पर अपनी गतिविधियों और प्रगति को अपडेट कर रहे हैं या नहीं। शिक्षा विभाग के इस कड़े कदम से शिक्षण कार्य में जवाबदेही तय होगी और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की पूरी उम्मीद तो है, लेकिन दूसरी ओर, कुछ शिक्षकों के मुताबिक, इससे उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा एप पर डेटा अपलोड करने में समय देना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोडरमा जिले में नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में सिलेबस का सुचारू रूप से पालन हो और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
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