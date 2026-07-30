Kodarma News: कोडरमा में वन सीमा के भीतर धड़ल्ले से जारी है अवैध खनन

वन क्षेत्र में खनन गतिविधियाँ

वन क्षेत्र के पांच सौ मीटर के दायरे में कई स्थानों पर अवैध रूप से खनन कार्य जारी रहने से नियमों का पालन करने वाले लाइसेंसधारी व्यवसायियों की परेशानी बढ़ गई है, जबकि अवैध खनन करने वालों को इसका फायदा मिल रहा है। जानकारी के अनुसार, पहले संरक्षित वन क्षेत्र से खनन की न्यूनतम दूरी 250 मीटर निर्धारित थी, लेकिन अदालत ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपर्याप्त मानते हुए 500 मीटर करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना है कि जंगलों के अत्यधिक निकट खनन से पेड़-पौधों, वन्यजीवों और स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा दूरी कम करने का निर्णय पर्याप्त वैज्ञानिक आधार पर नहीं था। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को निर्धारित है। तब तक संरक्षित वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने संबंधी वर्तमान व्यवस्था प्रभावी रहेगी।