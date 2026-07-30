Kodarma News: कोडरमा में वन सीमा के भीतर धड़ल्ले से जारी है अवैध खनन
Kodarma News: कोडरमा जिले में संरक्षित वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर के भीतर अवैध खनन कार्य चल रहा है, जिससे लाइसेंसधारी व्यवसायियों को कठिनाई हो रही है। अदालत ने खनन की न्यूनतम दूरी बढ़ाकर 500 मीटर कर दी थी।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। संरक्षित वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जंगल की सीमा से 500 मीटर के भीतर पत्थर खनन और क्रशर संचालन पर रोक के बावजूद कोडरमा जिले में इस नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
वन क्षेत्र में खनन गतिविधियाँ
वन क्षेत्र के पांच सौ मीटर के दायरे में कई स्थानों पर अवैध रूप से खनन कार्य जारी रहने से नियमों का पालन करने वाले लाइसेंसधारी व्यवसायियों की परेशानी बढ़ गई है, जबकि अवैध खनन करने वालों को इसका फायदा मिल रहा है। जानकारी के अनुसार, पहले संरक्षित वन क्षेत्र से खनन की न्यूनतम दूरी 250 मीटर निर्धारित थी, लेकिन अदालत ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपर्याप्त मानते हुए 500 मीटर करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना है कि जंगलों के अत्यधिक निकट खनन से पेड़-पौधों, वन्यजीवों और स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा दूरी कम करने का निर्णय पर्याप्त वैज्ञानिक आधार पर नहीं था। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को निर्धारित है। तब तक संरक्षित वन क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने संबंधी वर्तमान व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
समस्या का समाधान
इसके बावजूद जिले में कई स्थानों पर वन क्षेत्र की निर्धारित सीमा के भीतर खनन गतिविधियां जारी हैं। आरोप है कि इस मामले में संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नियमों का पालन करने वाले खनन व्यवसायियों का कहना है कि वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, जबकि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन गई है।
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