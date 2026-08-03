Kodarma News: अवैध उत्खनन का खुलासा, पांच तस्करों पर केस, तीन ट्रैक्टर जब्त

Kodarma News: कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के ढोढाकोला जंगल में अवैध ढिबरा उत्खनन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशिक्षु वन प्रमंडल पदाधिकारी मोहित बंसल के नेतृत्व में छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Kodarma News: कोडरमा, डोमचांच, हिन्दुस्तान टीम। डोमचांच थाना क्षेत्र के ढोढाकोला जंगल में अवैध ढिबरा उत्खनन में लगे पांच लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशिक्षु वन प्रमंडल पदाधिकारी मोहित बंसल के नेतृत्व में शनिवार को हुई छापेमारी के बाद रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

छापेमारी और गिरफ्तारी जानकारी के अनुसार, ढोलाकोला के सरलवहा जंगल स्थित टेकवा खदान के समीप अवैध रूप से ढिबरा का उत्खनन किया जा रहा था। वन विभाग की टीम के पहुंचने की भनक लगते ही उत्खनन में शामिल लोग फरार हो गए। आरोपियों ने कंप्रेसर युक्त ट्रैक्टरों को जंगल में छिपा दिया था। तलाशी के दौरान वन विभाग की टीम ने जंगल से कंप्रेसर लगे तीन ट्रैक्टर जब्त कर उन्हें विभागीय परिसर में लाया। छापेमारी अभियान में वनकर्मी शिवाजी, पवन कश्यप, किशोर कुमार यादव, गोपाल यादव समेत अन्य कर्मियों ने भाग लिया। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

गिरफ्तारी का न होना अभी तक गिरफ्तारी नहीं, इन तस्करों पर केस दर्ज

इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वन अधिनियम के तहत जिन पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें डोमचांच निवासी किशन मेहता (पिता लालजीत मेहता), ढोलाकोला निवासी ताजू मियां (पिता हनीफ मिया), कारीपरही, ढोलाकोला निवासी सुबोध विश्वकर्मा (पिता मंगर विश्वकर्मा), ढोलाकोला निवासी जुम्मन मियां (पिता मैना मियां) तथा बेलाड़ीह, ढोलाकोला निवासी विकास कम्हार (पिता बुधन कम्हार) शामिल हैं।

कोडरमा में अवैध उत्खनन कोडरमा के अधिकारियों को नहीं लगती भनक

कोडरमा जिले के विभिन्न इलाकों में धड़ल्ले से ढिबरा के नाम पर माइका का अवैध उत्खनन हो रहा है। कोडरमा में माइका और ढिबरा तस्कर जंगलों को खोखला कर चुके हैं। वनजीवों की आश्रयणी लगातार उजाड़ा जा रहा है, मगर लोकल स्तर पर कार्रवाई शून्य है। कोडरमा में अवैध खनन की जानकारी हजारीबाग में बैठे अफसरों को हो जाती है, मगर यहां के अधिकारी को भनक तक नहीं लगती।

तस्करी की स्थिति रोजाना रात में बाइपास से गुजरती है ढिबरा लदी गाड़ियां

रांची-पटना रोड पर रोजाना रात को ढिबरा लदी गाड़ियां गुजरती हैं, मगर इस तस्करी में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक की इन गाड़ियों को जांच के लिए भी नहीं रोका जाता है। ऐसे में तस्करों के मनोबल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की ओर से अवैध खनन रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।