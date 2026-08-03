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Kodarma News: दिन में भी चल रहा ढिबरा का अवैध खनन, निगरानी पर उठ रहे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: डोमचांच के टेकवा और सरलहवा जंगल में लंबे समय से अवैध ढिबरा खनन की गतिविधियाँ जारी हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि नियमित निगरानी के बावजूद खनन रुका नहीं। छापेमारी के बाद भी अवैध खनन फिर से शुरू हो रहा है। वन विभाग जांच कर रहा है कि कौन लोग खनन में शामिल हैं और मशीनों व वाहनों को चला रहा है।

Kodarma News: दिन में भी चल रहा ढिबरा का अवैध खनन, निगरानी पर उठ रहे सवाल

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। डोमचांच के टेकवा और सरलहवा जंगल में लंबे समय से अवैध ढिबरा खनन किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। जंगल के कई हिस्सों में दिन के समय भी खनन गतिविधियां चलती हैं। आरोप है कि बड़ी संख्या में मशीन और वाहन जंगल क्षेत्र में लगाए जाते हैं।स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि जंगल में बड़े पैमाने पर मशीनों और वाहनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा था, तो नियमित निगरानी और कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि समय-समय पर छापेमारी तो होती है, लेकिन कुछ कार्रवाई के बाद फिर से अवैध गतिविधियां शुरू होने की शिकायत सामने आती रहती है।

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जब्त किए गए वाहनों को कुछ स्थानीय लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें जुमन मियां, भगवान मेहता समेत अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इन लोगों की संलिप्तता और जब्त वाहनों के स्वामित्व की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि जंगल में अवैध खनन के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और खनन में इस्तेमाल मशीनों व वाहनों का संचालन कौन कर रहा था। जब्त वाहनों के कागजात और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

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