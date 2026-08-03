Kodarma News: जंगल में पोकलेन से 20 फीट गहरा गड्ढा खोद ढिबरा का अवैध उत्खनन
Kodarma News: डोमचांच प्रखंड के पचगावां गांव के जंगल से सटे क्षेत्र में रातों-रात अवैध ढिबरा उत्खनन के मामले में ग्रामीणों ने खनन माफियाओं पर आरोप लगाया है। गहरे गड्ढे के कारण जंगल का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है और रास्ता बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। डोमचांच प्रखंड की मसनोडीह पंचायत अंतर्गत पचगावां गांव के जंगल से सटे क्षेत्र में पोकलेन मशीन से रातों-रात अवैध ढिबरा उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में भारी मशीन लगाकर करीब 20 फीट से अधिक गहरा गड्ढा खोद दिया, जिससे जंगल क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है।
स्थानीय समस्या
ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण जंगल का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है। इतना ही नहीं, जंगल जाने वाला रास्ता भी बाधित हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और मवेशियों के आवागमन में परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में गहरा गड्ढा हादसों का कारण भी बन सकता है।
शासन से मांग
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खनन कार्य पूरी तरह रात के समय किया गया ताकि प्रशासन की नजर से बचा जा सके। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
भविष्य की चिंता
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो जंगल क्षेत्र में अवैध खनन का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
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