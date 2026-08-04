Kodarma News: आईबी और पुलिस की दोहरी कार्रवाई से माधोपुर में दहशत, दिनभर होती रही चर्चा

Kodarma News: माधोपुर गांव में सोमवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और पुलिस की संयुक्त छापेमारी से गांव में दहशत फैल गई। रात के वक्त हुई इस कार्रवाई में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्रामीणों की नींद खुलने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, साथ ही महिला को भी हिरासत में लिया गया।

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में सोमवार के तड़के इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद पूरे गांव में दहशत और तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने गांव से पांच लोगों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि कार्रवाई उस समय की गई जब अधिकांश ग्रामीण अपने घरों में सो रहे थे। हालांकि, पुलिस या संबंधित एजेंसियों की ओर से आधिकारिक रूप से कार्रवाई के कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से गांव में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तबतक काम कर निकल गई जांच एजेंसियां

छापेमारी के बाद का माहौल सोमवार सुबह जब ग्रामीणों की नींद खुली और उन्हें घटना की जानकारी मिली तो पूरे गांव में इसकी चर्चा शुरू हो गई। गांव की गलियों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की बातें करते नजर आए। ग्रामीणों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ लोग अमीन का कार्य करते थे, जबकि कुछ गांव में किराना एवं मुर्गा-चिकन की दुकान चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे।

फिर से हुई छापेमारी ग्रामीण अभी पहली कार्रवाई को लेकर चर्चा ही कर रहे थे कि सोमवार को पुलिस ने एक बार फिर माधोपुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान एक युवती को भी हिरासत में ले लिया गया। दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। लोगों के बीच घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

कोडरमा का आतंकी कनेक्शन कोडरमा का नाम आतंकी गतिविधियों में पहले भी आ चुका है। गुजरात एटीएस ने झुमरी तिलैया के असनाबाद निवासी शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उस पर अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े कथित मॉड्यूल का संचालन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने का आरोप लगा था।

सन्नाटा पसरा हुआ सोमवार की सुबह कार्रवाई के बाद माधोपुर गांव समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। माधोपुर के अलावा अंगार क्षेत्र में भी पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने की सूचना है, इस संबंध में पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी नहीं आयी है।