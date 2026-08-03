Kodarma News: बारिश में गिरा पेड़, पोल व तार क्षतिग्रस्त, रोड और बिजली आपूर्ति बाधित
Kodarma News: तस्वीर ठीक है सर फोटो कोडरमा 23 मरकच्चो प्रखंड की ग्राम पंचायत देवीपुर के जीतोडीह टोला में सोमवार शाम रोड पर गिरा पेड़। मरकच्चो, निज प्रतिनिधि प्रख
Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की ग्राम पंचायत देवीपुर के जीतोडीह टोला में सोमवार शाम तेज बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं पेड़ की चपेट में आने से बिजली का पोल और एलटी तार भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की है। तेज बारिश के बीच अचानक एक भारी-भरकम पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से बिजली का पोल टूटकर गिर गया और एलटी तार भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल संबंधित विद्युत उपकेंद्र को दी।देर शाम तक पेड़ सड़क के बीचोंबीच पड़ा रहने के कारण वाहनों और राहगीरों का आवागमन प्रभावित रहा। वहीं पेड़ नहीं हटाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त बिजली पोल की मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं हो सका। समाचार लिखे जाने तक गांव में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से शीघ्र पेड़ हटाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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