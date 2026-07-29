Kodarma News: श्रीराम संकीर्तन मंडल की कांवर पदयात्रा को लेकर बैठक, 24 अगस्त को उमड़ेगा सैलाब

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। श्रीराम संकीर्तन मंडल की एक बैठक सत्यनारायण मंदिर परिसर में हुई। इसमें कांवर पदयात्रा का इस वर्ष 27वां भव्य आयोजन 24 अगस्त को किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिसमें आयोजन की रूपरेखा तय की गई और विभिन्न समितियों का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष बसंत गुप्ता ने की, जबकि संचालन सचिव बबलू सिंह ने किया। बैठक की शुरुआत कोषाध्यक्ष लखन सिंह द्वारा आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करने से हुई, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 अगस्त को पारंपरिक कांवर पदयात्रा झरना कुंड से आरंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए ध्वजाधारी धाम पहुंचेगी।

यात्रा के सफल संचालन के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया गया व चंदा संग्रह, भोजन व्यवस्था, साज-सज्जा, सुरक्षा, मीडिया एवं सोशल मीडिया सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बांटी गईं। अध्यक्ष बसंत गुप्ता ने कहा कि पिछले 27 वर्षों से यह कांवर पदयात्रा नगर की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं और नगरवासियों के सहयोग से इस वर्ष का आयोजन भी ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाएगा। बैठक में मुन्ना भदानी, मनोज साव, अभिषेक पांडेय, विक्की केसरी, चंद्रशेखर जोशी, सत्येन्द्र सिन्हा, अरविन्द एकघरा, अमित सुरेलिया,बॉबी कपसिमे, मुकेश कुमार, सुजय सिंह, गौतम पाण्डेय, राकेश कपसिमे, बबलू पांडेय, अविनाश चन्द्रवंशी, अंकित गुप्ता, अनिल कुमार, विवेक सिंह,आकाश यादव, मिथलेश सिंह,भोला राम, प्रेमनारायण मेहता,ज्योति पहाड़ी, शंकर मोदी सहित बड़ी संख्या में मंडल के सदस्य व श्रद्धालु उपस्थित थे।