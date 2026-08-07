Kodarma News: कोडरमा के कॉलेजों को विभावि से नहीं हटाएं सरकार: डॉ नीरा

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के महाविद्यालयों को पूर्ववत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से संबद्ध रखने की मांग को लेकर विधायक डॉ. नीरा यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव भी मौजूद रहे। दोनों विधायकों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष छात्रहित में आवश्यक कार्रवाई की मांग रखी। डॉ. नीरा यादव ने कहा कि कोडरमा जिले के महाविद्यालय वर्ष 1992 से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से संबद्ध हैं। अब इन्हें नवस्थापित सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है।डॉ. नीरा यादव ने मुख्यमंत्री से कोडरमा जिले के सभी महाविद्यालयों को पूर्ववत विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन रखने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को भी पत्र सौंपकर पहल की मांग की गई है। विधायक ने कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सतगावां, मरकच्चो, डोमचांच और चंदवारा में वर्षों से बनकर तैयार डिग्री कॉलेजों को शीघ्र शुरू कराने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसके अलावा जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं सहित अन्य जनसमस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। डॉ. नीरा यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मामले का समाधान नहीं हुआ तो छात्रहित में सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा और आगामी विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए वह हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं।