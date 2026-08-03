Kodarma News: महुआटांड़ में करोड़ों की लागत से बने पुल पर ग्रामीणों का विरोध

Kodarma News: महुआटांड़ गांव के समीप अक्तो नदी पर बने पुल को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि गार्डवाल की लंबाई कम होने से सड़क धंस रही है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर अधूरे कार्य का आरोप लगाया और उचित समाधान की मांग की। ठेकेदार ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आवश्यकतानुसार काम पूरा किया जाएगा।

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के महुआटांड़ गांव के समीप अक्तो नदी पर करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित पुल को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। रविवार को दर्जनों ग्रामीण पुल के समीप एकत्रित होकर निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विरोध जताया।

ग्रामीणों की चिंताएँ ग्रामीणों का कहना है कि पुल के दोनों ओर गार्डवाल का निर्माण पर्याप्त लंबाई तक नहीं किया गया है। गार्डवाल छोटा होने के कारण सड़क किनारे की मिट्टी लगातार धंस रही है, जिससे सड़क की पिच भी जगह-जगह फटने लगी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में सड़क और पुल दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुल निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा छठ घाट एवं श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह विकसित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह कार्य अधूरा पड़ा है। इससे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पुल का महत्व उल्लेखनीय है कि अक्तो नदी पर पुल निर्माण की मांग क्षेत्र के लोग वर्षों से कर रहे थे। पुल बनने के बाद महुआटांड़, गमहारवाद सहित कई गांवों के लोगों को कांको की ओर आने-जाने में बड़ी सुविधा मिली है। पहले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी या फिर नदी पार कर आवागमन करना पड़ता था। विरोध प्रदर्शन में खुशलाल पांडे, भीखन राणा, संतोष सिंह, ललधन सिंह, प्रकाश मोदी, वार्ड सदस्य पिंटू मोदी, तुलसी राणा, कैलाश पांडे, गौतम राम, राजेश चौहान, पिंटू कुमार, रवि मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि गार्डवाल की लंबाई बढ़ाकर मजबूत निर्माण कराया जाए तथा श्मशान घाट और छठ घाट तक जाने वाले मार्ग का निर्माण पूर्ण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

ठेकेदार का पक्ष ठेकेदार ने आरोपों को बताया निराधार

इस संबंध में ठेकेदार दुर्गा प्रसाद यादव ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि योजना के अनुसार जितनी लंबाई का गार्डवाल स्वीकृत था, उतना निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि छठ घाट एवं श्मशान घाट तक सड़क निर्माण योजना में शामिल नहीं था, फिर भी धार्मिक महत्व को देखते हुए वहां तक रास्ता बनाया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि ग्रामीणों की मांग बनी रहती है तो मशीन लगाकर छठ घाट की ओर मार्ग को और आगे तक विकसित कराया जाएगा।