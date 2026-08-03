Kodarma News: बाबा निवास शिव वाटिका में कांवरियों का किया गया स्वागत
Kodarma News: बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप Baba Niwas शिव वाटिका में कांवरियों के लिए नि:शुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यहां चाय, पानी, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। पूजा-अर्चना के बाद भजन गायक राजा चौरसिया और उनकी टीम ने भजनों की प्रस्तुति दी।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप बाबा निवास शिव वाटिका में बाबा धाम देवघर जाने और वहां जलाभिषेक कर लौटने वाले कांवरियों के लिए नि:शुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यहां श्रद्धालुओं के लिए चाय, पानी, भोजन और रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है।
सुविधाओं का स्वागत
शनिवार की रात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बस के माध्यम से पहुंचे कांवरियों का शिव वाटिका के सेवकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रद्धालुओं को बैंक्विट हॉल में बैठाकर चाय-पानी उपलब्ध कराया गया। इसके बाद आकर्षक दरबार में पुजारी सत्यनारायण पांडेय ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई।
भजन और श्रद्धा
पूजा के उपरांत भजन गायक राजा चौरसिया, आराधना सिंह एवं उनकी टीम ने भगवान शिव और माता रानी के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। भजनों से पूरा परिसर शिवमय हो उठा और कांवरिए भक्ति रस में सराबोर होकर झूमते नजर आए।
सेवा का समापन
कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया। रात्रि विश्राम के बाद कांवरिए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए।
साल भर की सेवा
शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस मार्ग से गुजरने वाले सभी कांवरियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है, ताकि बाबा भोलेनाथ के भक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सावन माह में यह सेवा निरंतर जारी रहेगी।
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