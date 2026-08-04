Kodarma News: गड़गी में 10 अगस्त को होगा नौकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट, विजेता टीम को मिलेगी बाइक
Kodarma News: गड़गी फुटबॉल मैदान में 10 अगस्त को युवा आदर्श क्लब गड़गी द्वारा नॉक आउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। विजेता टीम को हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल तथा उपविजेता को हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल दी जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के लिए प्रवेश शुल्क 3,100 रुपये निर्धारित है।
Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के परसाबाद स्थित गड़गी फुटबॉल मैदान में 10 अगस्त को युवा आदर्श क्लब गड़गी के तत्वावधान में नॉक आउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और विभिन्न क्षेत्रों की टीमों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल तथा उपविजेता टीम को हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी। इसके अलावा तृतीय, चतुर्थ एवं सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के लिए प्रवेश शुल्क 3,100 रुपये निर्धारित किया गया है।
प्रतियोगिता नियम
आयोजन समिति के अनुसार सभी टीमों के खिलाड़ियों के लिए जर्सी एवं फुटबॉल बूट पहनकर खेलना अनिवार्य होगा। अनुशासन एवं खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम को अलग से सम्मानित किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
आयोजन समिति की अपील
क्लब के अध्यक्ष सरफुद्दीन अंसारी, सचिव कृष्णदेव यादव, कोषाध्यक्ष सलीम खान एवं रामु यादव ने अधिक से अधिक टीमों से प्रतियोगिता में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। प्रतियोगिता का आयोजन परसाबाद स्थित गड़गी फुटबॉल मैदान (पानी टंकी के समीप) में किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।