Kodarma News: डोमचांच में बेची जा रही थी मिलावटी दही, लड्डू और बर्फी में मिले कैंसर देने वाले रंग
Kodarma News: डोमचांच में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद की टीम ने 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में कैंसरकारक रंगों का उपयोग पाया गया, जिसके चलते खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया और जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को मानक खाद्य रंगों का उपयोग करने और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने की हिदायत दी गई।
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। डोमचांच बाजार में गुरुवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद की टीम ने करीब 25 प्रतिष्ठानों और फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भारी गड़बड़ी सामने आयी। इस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई और जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान कई फूड स्टॉलों पर चाट, छोले और चटनी में कपड़ा रंगने में प्रयुक्त कैंसरकारक औद्योगिक अखाद्य रंग का उपयोग पाया गया। टीम ने मौके पर ही संबंधित छोले और चटनी को नष्ट कराया। वहीं किराना दुकानों में बिक रहे डिब्बाबंद लड्डू और बर्फी की जांच में भी अखाद्य रंग पाए गए।
लगभग 10 किलोग्राम लड्डू और बर्फी को नष्ट कराया गया। दुकानदारों को केवल मानक और अनुमत खाद्य रंग के उपयोग तथा मिलावटी मिठाइयों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि दोबारा अनियमितता मिलने पर अर्थदंड लगाया जाएगा। अभियान के दौरान एक किराना दुकान से करीब 50 किलोग्राम मिलावटी हल्दी भी बरामद हुई, जिसे नष्ट करा दिया गया। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत खुले तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए गए 10 प्रतिष्ठानों से कुल 3,200 रुपये जुर्माना वसूला गया। सभी दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन करने और खुले तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया।
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