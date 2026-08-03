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Kodarma News: खाद की कमी से जिले के किसान परेशान, कालाबाजारी की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा जिले के किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर किसान कम बारिश और मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी ने उनकी मुश्किल

Kodarma News: खाद की कमी से जिले के किसान परेशान, कालाबाजारी की शिकायत

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर किसान कम बारिश और मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। जिले के कई प्रखंडों में यूरिया 266 की बजाय दोगुने और डीएपी 1350 के बजाय अधिक दामों पर प्रति बोरा बिक रही है। किसानों ने अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने और बढ़ती लागत का आरोप लगाया है। खाद नहीं मिलने का सीधा फायदा निजी विक्रेता उठा रहे हैं। स्थानीय बाजार में खाद की उपलब्धता तो है, लेकिन किसान इसे महंगे दामों पर खरीद पा रहे हैं।

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खेती के इस पीक सीजन में खाद की किल्लत और बाजार में ऊंचे दामों पर बिक्री ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे। धान की रोपाई के शुरुआती चरण में डीएपी खाद की सख्त जरूरत होती है, जो पौधों की जड़ों के विकास के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। धान की रोपाई के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में जिले के किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

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