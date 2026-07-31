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Kodarma News: सतगावां के अंचल अधिकारी केशव प्रसाद चौधरी को भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: ध्यानार्थ फोटो कोडरमा 16 सतगावां अंचल कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित समारोह में सीओ केशव प्रसाद चौधरी को विदाई देते लोग। सतगावां, निज प्रतिनिधि प्

Kodarma News: सतगावां के अंचल अधिकारी केशव प्रसाद चौधरी को भावभीनी विदाई

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सह अंचल सभागार में शुक्रवार को अंचल अधिकारी केशव प्रसाद चौधरी के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष विजय सिंह ने की, जबकि संचालन रविंद्र शांडिल्य ने किया। अपने संबोधन में विजय सिंह ने कहा कि केशव प्रसाद चौधरी ने अपने पूरे सरकारी सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और सजगता के साथ दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि अब वे जीवन के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां परिवार और समाज के लिए अपना अनुभव समर्पित करेंगे। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

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समारोह के दौरान सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी को अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, थाना प्रभारी बबलू सिंह, विधायक प्रतिनिधि धनंजय यादव, पंचायत समिति सदस्य नईमुद्दीन, रणधीर यादव, रामावतार चौधरी, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष लालदेव यादव, अनुज यादव, सुनील सिंह, मंटू गुप्ता, उदय राम सहित अंचल एवं प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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