Kodarma News: डोमचांच नगर पंचायत में गार्डेन अधीक्षक राजेश आनंद को विदाई
Kodarma News: डोमचांच नगर पंचायत में गार्डेन अधीक्षक राजेश आनंद के दूसरे जिले में स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में वार्ड पार्षदों और अधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया।
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। नगर पंचायत में पदस्थापित रहे गार्डेन अधीक्षक राजेश आनंद के दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर सोमवार को नगर पंचायत सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी शंभू प्रसाद कुशवाहा, उपाध्यक्ष आदर्श पंकज सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा ने कहा कि राजेश आनंद का करीब नौ माह का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। नगर उपाध्यक्ष आदर्श पंकज ने कहा कि उन्होंने करीब तीन माह तक राजेश आनंद के साथ कार्य किया और उनके कार्य करने के तरीके से काफी प्रभावित हुए।
कार्यपालक पदाधिकारी शंभू प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजेश आनंद को जो भी जिम्मेदारी सौंपी, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया।समारोह के अंत में वार्ड पार्षदों और नगर पंचायत के अधिकारियों ने राजेश आनंद को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा उनके नए कार्यस्थल पर सफल कार्यकाल और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रंजीत साव, प्रभाकर लाल रावत, राजा सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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