Kodarma News: रोटरैक्ट क्लब ऑफ कोडरमा युवा के नए पदाधिकारियों का चुनाव

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। रोटरैक्ट क्लब ऑफ कोडरमा युवा की वर्ष 2026-27 की कार्यकारिणी का चुनाव रोटरी भवन में रोटरी क्लब कोडरमा की निगरानी मे संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया जोन 9 के सहायक मंडलाध्यक्ष अमित कुमार की निगरानी में पूरी की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का चयन किया। चयनित पदाधिकारी 2026-27 के लिए अध्यक्ष रोट्रैक्टर शुभम कुमार, पूर्व अध्यक्ष (आईपीपी) रोट्रैक्टर आशीष शर्मा , प्रेसिडेंट इलेक्ट (2027-28) रोट्रैक्टर श्रेष भदानी, सचिव सौरभ शर्मा, कोषाध्यक्ष सत्यम कुमार, निदेशक क्लब प्रशासन रोट्रैक्टर प्रवीण जोशी, निदेशक सेवा परियोजना आशीष शर्मा बनाए गए। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा के अध्यक्ष रोटेरियन नवीन आर्य, सचिव रो. मोहक सुल्तानिया, पूर्व अध्यक्ष रो सुरेश जैन, रो. कैलाश चौधरी व रो. कुमार पूजारा उपस्थिति थे।