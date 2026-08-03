Kodarma News: झरनाकुंड विकास समिति का चुनाव, प्रवीण यादव बने अध्यक्ष
Kodarma News: बैठक में मौजूद झरनाकुंड विकास समिति के लोग व ग्रामीण) झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि झरनाकुंड धाम परिसर में झरनाकुंड विकास समिति की आम बैठक हुई। अध्य
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। झरनाकुंड धाम परिसर में झरनाकुंड विकास समिति की आम बैठक हुई। अध्यक्षता प्रवीण यादव ने की। समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमानुसार नई कार्यकारिणी के गठन प्रक्रिया को लेकर चुनाव कराया गया। इस दौरान तिलैया बस्ती व इंदरवा बस्ती के सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए मनोज यदुवंशी, संतोष यादव, विनोद कुमार यादव, महेश यादव व प्रेम पासवान को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण यादव, विक्की यादव, भोला राणा (सुधीर राणा), महेश राम व महेश दास ने दावेदारी पेश की।
मतदान के बाद प्रवीण यादव को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए और वे लगातार दूसरी बार समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहींवहीं सचिव पद के लिए मतदान नहीं कराया गया। चयन प्रक्रिया के तहत सुनील कुमार यादव को सर्वसम्मति से समिति का सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में संतोष यादव, अनिल यादव, उत्तम शर्मा, प्रकाश यादव, पवन चंद्रवंशी, संजय यादव, सोनू चंद्रवंशी, प्रेम पासवान, महेश यादव, विनोद यादव, सुजीत यादव, उमेश यादव, कुंदन, विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य लोगों के अलावे स्थानीय लोग उपस्थित थे।
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