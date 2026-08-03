Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: झरनाकुंड विकास समिति का चुनाव, प्रवीण यादव बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: बैठक में मौजूद झरनाकुंड विकास समिति के लोग व ग्रामीण) झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि झरनाकुंड धाम परिसर में झरनाकुंड विकास समिति की आम बैठक हुई। अध्य

Kodarma News: झरनाकुंड विकास समिति का चुनाव, प्रवीण यादव बने अध्यक्ष

Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। झरनाकुंड धाम परिसर में झरनाकुंड विकास समिति की आम बैठक हुई। अध्यक्षता प्रवीण यादव ने की। समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमानुसार नई कार्यकारिणी के गठन प्रक्रिया को लेकर चुनाव कराया गया। इस दौरान तिलैया बस्ती व इंदरवा बस्ती के सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए मनोज यदुवंशी, संतोष यादव, विनोद कुमार यादव, महेश यादव व प्रेम पासवान को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण यादव, विक्की यादव, भोला राणा (सुधीर राणा), महेश राम व महेश दास ने दावेदारी पेश की।

ये भी पढ़ें:Gridih News: हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा

मतदान के बाद प्रवीण यादव को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए और वे लगातार दूसरी बार समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहींवहीं सचिव पद के लिए मतदान नहीं कराया गया। चयन प्रक्रिया के तहत सुनील कुमार यादव को सर्वसम्मति से समिति का सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में संतोष यादव, अनिल यादव, उत्तम शर्मा, प्रकाश यादव, पवन चंद्रवंशी, संजय यादव, सोनू चंद्रवंशी, प्रेम पासवान, महेश यादव, विनोद यादव, सुजीत यादव, उमेश यादव, कुंदन, विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य लोगों के अलावे स्थानीय लोग उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।