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Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ फरहाना ने दिया योगदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ फरहाना महफूज ने सोमवार को अपना योगदान दे दिया। आज मंगलवार को विधिवत अपना पदभार डॉ रंजीत क

Kodarma News: कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ फरहाना ने दिया योगदान

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ फरहाना महफूज ने सोमवार को अपना योगदान दे दिया। आज मंगलवार को विधिवत अपना पदभार डॉ रंजीत कुमार से ग्रहण करेंगी। योगदान देने के बाद डॉ. फरहाना ने कहा कि आम जनता को सदर अस्पताल कोडरमा में गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कहा कि सिविस सर्जन के मार्गदर्शन और टीम भावना एवं सामूहिक प्रयासों के कारण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सफल संचालन कराया जाएगा। इस मौके पर जिलास्तरीय पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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