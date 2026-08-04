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Kodarma News: उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: फोटो कोडरमा 12 समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता। कोडरमा। समाहरणाल

Kodarma News: उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

Kodarma News: कोडरमा। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में मंगलवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं, सुझाव एवं शिकायतें सुनीं। इस दौरान नागरिकों ने जमीन विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन योजना, आवास योजना, बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं, राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें तथा जनहित से जुड़े आवेदन, ज्ञापन और मांगपत्र प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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