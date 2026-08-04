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Kodarma News: करीब 50 लोगों के बीच लर्निंग लाइसेंस का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: चंदवारा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 50 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए गए। इस अवसर पर एमवीआई कुमार सोनू और अन्य कर्मी उपस्थित थे।

Kodarma News: करीब 50 लोगों के बीच लर्निंग लाइसेंस का वितरण

Kodarma News: चंदवारा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर पूर्व में लगे प्रखंड स्तरीय कैंप में प्राप्त आवेदन के बाद मंगलवार को आवेदकों के बीच लर्निंग लाइसेंस का वितरण को लेकर कैंप लगाया गया। इसमें करीब 50 लोगों के बीच लर्निंग लाइसेंस का वितरण गया। मौके पर एमवीआई कुमार सोनू, डाटा इंट्री ऑरपरेटर अनिकेत कुमार, अजीत कुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे।

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