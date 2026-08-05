Kodarma News: कांवरियों की सेवा में जुटा बाबा निवास, भक्ति गीतों से शिवमय हुई शिव वाटिका
Kodarma News: कोडरमा के महाराणा प्रताप चौक के पास बाबा निवास शिव वाटिका में कांवरियों की सेवा का आयोजन हो रहा है। चतरा और औरंगाबाद से लौट रहे कांवरियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें चाय, पानी, और भोजन दिया गया। साथ ही भजन गायक टीम ने शिव भजनों की ओजस्वी प्रस्तुतियाँ दीं।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप बाबा निवास शिव वाटिका में बाबाधाम देवघर जाने और वहां से जलाभिषेक कर लौटने वाले कांवरियों की सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की रात चतरा और औरंगाबाद से लौट रहे कांवरिए शिव वाटिका पहुंचे, जहां सेवकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। श्रद्धालुओं को चाय-पानी की व्यवस्था की गई। इसके बाद पूजा के उपरांत भजन गायक राजा चौरसिया, दीपक सिंह, आराधना सिंह, विक्की केसरी एवं उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक शिव भजनों की प्रस्तुति दी। भक्ति संगीत से पूरा परिसर शिवमय हो गया और कांवरिए भक्ति रस में सराबोर होकर झूम उठे।
कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया। भोजन के बाद कांवरिए अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। शिव वाटिका के संचालक सुजीत लोहानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मार्ग से गुजरने वाले सभी कांवरियों के लिए नि:शुल्क चाय, पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों की यात्रा को सुविधाजनक, सुरक्षित और सुखद बनाना ही इस सेवा का मुख्य उद्देश्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।