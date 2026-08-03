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Kodarma News: दुमुहानी शिव मंदिर पूतो में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: (फोटो: 3 में चंदवारा पुलिस लाईन स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु) चंदवारा निज प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी में प्रखंड के प्रसिद्ध धार्

Kodarma News: दुमुहानी शिव मंदिर पूतो में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Kodarma News: चंदवारा निज प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी में प्रखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दुमुहानी बैकुंठधाम शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान भोले पर जलार्पण के लिए उमड़ी। सुबह 5 बजे से हीं श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। दूध, बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि शिवलिंग पर अर्पित कर पूजा-अर्चना की व जीवन में सुख, समृद्धि की कामना की। कई लोगों ने पैदल चलकर मंदिर पहुंचे और भगवान पर जलाभिषेक किया। चारों तरफ धूप, दीप के सुगंध व भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। वहीं मंदिर परिसर में पूरे सावन माह तक चलने वाले अखंड कीर्तन से भी वातावरण भक्तिमय हो गया।

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इसके अलावे चंदवारा पुलिस लाईन स्थित शिव मंदिर, चंदवारा स्थित शिव मंदिर, तिलैया डैम सैनिक स्कूल के समीप स्थित शिव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

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