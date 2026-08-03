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Kodarma News: सावन की पहली सोमवारी आज, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जमा होगी। भक्त भगवान शिव से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। मंदिरों की सजावट और साफ-सफाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है।

Kodarma News: सावन की पहली सोमवारी आज, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था की भीड़

Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का दौर शुरू हो जाएगा। भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना की प्रार्थना करेंगे।पहली सोमवारी को लेकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख शिवालयों की साफ-सफाई, रंग-रोगन और सजावट का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंदिर परिसरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं शिवालयों के बाहर बज रहे शिव भजनों और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है।रविवार

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को श्रद्धालु दिनभर पूजा सामग्री, बेलपत्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, फल और प्रसाद की खरीदारी में जुटे रहे। बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कई स्थानों पर कांवरियों और श्रद्धालुओं के स्वागत तथा पेयजल की भी व्यवस्था की गई है।प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, ताकि जलाभिषेक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पहली सोमवारी को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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