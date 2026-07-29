Kodarma News: खरियोडीह बाबाधाम: बराकर तट पर भक्तों को स्वप्न में दर्शन देते हैं भोलेनाथ

Kodarma News: खरियोडीह बाबाधाम मंदिर जयनगर प्रखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आती है। मंदिर की अद्भुत मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर श्रद्धालुओं को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। सावन और विशेष पर्व पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है।

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। बराकर नदी के शांत तट पर स्थित खरियोडीह बाबाधाम मंदिर जयनगर प्रखंड का प्रमुख धार्मिक एवं आस्था का केंद्र है। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में कोडरमा के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। बराकर नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन शिवधाम आस्था, परंपरा और लोकविश्वास का अनूठा संगम है। हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता खरियोडीह बाबाधाम आज भी हजारों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाने पहुंचते हैं।

श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर समिति के अनुसार प्रत्येक सोमवार को यहां सैकड़ों श्रद्धालु जुटते हैं, जबकि सावन माह में कांवरियों और शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, अंतिम सोमवारी और गुरु पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर thousands श्रद्धालु बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं।

मंदिर की विशेष मान्यता खरियोडीह बाबाधाम की सबसे बड़ी विशेषता यहां से जुड़ी अद्भुत मान्यता है। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहां रुककर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसे स्वप्न में स्वयं भोलेनाथ दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत देते हैं। इसी विश्वास और आस्था के कारण वर्षों से श्रद्धालुओं का इस धाम से गहरा जुड़ाव बना हुआ है।

प्राकृतिक वातावरण में पूजा खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं भोले, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनी मंदिर की छत। समिति के अनुसार मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह स्वयं भूमि से प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। यही वजह है कि इस पवित्र धाम के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्वजों से चली आ रही मान्यता है कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह की छत कभी नहीं ढकी जानी चाहिए। बताया जाता है कि अतीत में जब भी छत की ढलाई कराने का प्रयास किया गया, वह गिर गई और गांव में विपत्तियां आईं। तब से मंदिर का मुख्य गर्भगृह खुला ही रखा जाता है, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव की इच्छा मानते हैं।

सावन के पर्व पर दर्शन विशेष पर्वों और सावन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे अवसरों पर मंदिर समिति के सदस्य पूरी निष्ठा से व्यवस्था संभालते हैं, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंदिर के संचालन एवं व्यवस्थाओं में मुखिया राजेंद्र यादव, समिति अध्यक्ष विकास पंडित, विजय पंडित, टिंकू राणा, रीतलाल पंडित, राजेंद्र साव, राजेंद्र ठाकुर, इंद्रदेव ठाकुर सहित पूरे गांव के लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं।