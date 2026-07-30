Kodarma News: सीएच स्कूल रोड में नवनिर्मित 36 दुकानों का अगले माह होगा शुभारंभ: रामधन

Kodarma News: सीएच स्कूल रोड में नवनिर्मित 36 दुकानों का अगले माह होगा शुभारंभ: रामधनडरमा के लोगों को कई विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिला परिषद अगस्त माह में कोडरमा के लोगों को कई विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने बताया कि झुमरीतिलैया के सीएच स्कूल रोड स्थित नवनिर्मित 36 दुकानों का अगले माह शुभारंभ किया जाएगा। करीब 1.30 करोड़ रुपये की लागत से बनीं ये दुकानें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगी। एसडीओ कार्यालय के निकट पूर्व डीसी कार्यालय परिसर में जिला परिषद के नए कार्यालय भवन के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 8.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक भवन का शिलान्यास भी अगस्त माह में किया जाएगा।

नए पंचायत भवनों का निर्माण उन्होंने बताया कि जिले के 80 पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है। वहीं मरकच्चो में दो, डोमचांच, कोडरमा और चंदवारा में एक-एक नए पंचायत भवन का निर्माण लगभग एक-एक करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है।

हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था आठ-आठ लाख रुपये की लागत से जिले में लगायी जा रही 36 हाईमास्ट लाइट

जिले में 36 हाईमास्ट लाइट भी आठ-आठ लाख रुपये की लागत से लगाई जा रही हैं। जिप अध्यक्ष ने बताया कि जयनगर, मरकच्चो और बासोडीह के हाट-बाजारों का करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण कराया गया है। झुमरीतिलैया में तिलैया थाना के सामने लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है।

विवाह भवन की योजना चंदवारा में एक करोड़ की लागत से विवाह भवन बनाने की योजना

उन्होंने कहा कि चंदवारा प्रखंड में भूमि उपलब्ध होते ही एक करोड़ रुपये की लागत से विवाह भवन बनाया जाएगा। वहीं जयनगर में नए मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना है। इसके अलावा नवलशाही में करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से 30 दुकानों तथा बगड़ो में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से 70 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा।