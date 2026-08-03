Kodarma News: भीषण अग्निकांड में हजारों की संपत्ति जलकर राख, परिवार के सामने भोजन का संकट

Kodarma News: रविवार रात राउतडीह गांव में भीषण अग्निकांड में एक परिवार की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग से प्रभावित परिवार को भोजन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की गई है।

Kodarma News: सतगावां, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के राउतडीह गांव में रविवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड में एक परिवार की हजारों रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने भोजन और दैनिक जीवनयापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। पीड़ित गृहस्वामी मथुरा प्रसाद यादव ने बताया कि रविवार शाम गोयठे (उपले) की आग पर खाना बनाया गया था। भोजन के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए। आशंका है कि चूल्हे में बची अधजली आग धीरे-धीरे सुलगती रही और देर रात उसने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक परिवार के लोगों की नींद खुली, तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी。

आग से हुआ नुकसान अग्निकांड में घर में रखा गेहूं, चावल, दाल समेत अन्य खाद्यान्न पूरी तरह जल गया। इसके अलावा कपड़े, बर्तन और मवेशियों का चारा भी आग की भेंट चढ़ गया। घटना के बाद परिवार के पास खाने-पीने का सामान तक नहीं बचा है।

गांव वालों की मदद आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सामूहिक प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य मकानों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

सहायता की मांग घटना के बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से आर्थिक सहायता एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से शीघ्र सर्वे कर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता देने की अपील की है।