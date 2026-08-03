Kodarma News: बरसाती बीमारियों पर रोक के लिए शुरू हुआ ब्लीचिंग का छिड़काव
Kodarma News: परिषद ने बताया कि यह अभियान अगले कुछ दिनों तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नप की प्राथमिकता: हर्षधर नगर परिषद अध्यक्
Kodarma News: झुमरी तिलैया, कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद ने शहर में विशेष स्वच्छता एवं रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर के निर्देश पर सोमवार को महाराणा प्रताप चौक, सुभाष चौक, झंडा चौक सहित विभिन्न वार्डों, सार्वजनिक स्थलों और जलजमाव वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर तथा कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया। परिषद ने बताया कि यह अभियान अगले कुछ दिनों तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नप की प्राथमिकता: हर्षधर
स्वास्थ्य की सुरक्षा
नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि बरसात के मौसम में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां मच्छरों के पनपने और संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है। उन्होंने आम लोगों से भी घरों और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, जलजमाव नहीं होने देने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी
इधर, अध्यक्ष के निर्देश पर नगर परिषद उपाध्यक्ष मनोहर राम और परिषद की टीम ने झंडा चौक का निरीक्षण कर स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चौक की टूटी टाइल्स बदलने, पुल की मरम्मत कराने तथा पूरे परिसर में रंग-रोगन का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। परिषद का लक्ष्य है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले झंडा चौक को आकर्षक, स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाए।
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