Kodarma News: करीब 50 लाख की ठगी कर फरार तीन आरोपियों के घर साटा इश्तेहार

Kodarma News: कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। लगभग 50 लाख रुपये की कमेटी (चिटफंड) ठगी मामले में न्यायालय के आदेश पर तिलैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन फरार आरोपितों के घर इश्तिहार चस्पा किया है। वर्ष 2021 में दर्ज इस बहुचर्चित मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस के अनुसार झुमरी तिलैया के विद्यापुरी निवासी नैंसी केलमन, लकी केलमन एवं सीमा केलमन के विरुद्ध वर्ष 2021 में कमेटी के नाम पर लोगों से करीब 50 लाख रुपये की कथित ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार तीनों आरोपितों की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने इश्तिहार जारी करने का आदेश दिया।न्यायालय