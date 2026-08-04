Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: करीब 50 लाख की ठगी कर फरार तीन आरोपियों के घर साटा इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: कोडरमा में 2021 में लगभग 50 लाख रुपये की चिटफंड ठगी के आरोप में तीन फरार आरोपितों के घर इश्तिहार चस्पा किया गया है। तिलैया पुलिस ने अदालत के आदेश पर यह कदम उठाया है। आरोपितों में नैंसी केलमन, लकी केलमन और सीमा केलमन शामिल हैं, जो लंबे समय से फरार थे।

Kodarma News: करीब 50 लाख की ठगी कर फरार तीन आरोपियों के घर साटा इश्तेहार

Kodarma News: कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। लगभग 50 लाख रुपये की कमेटी (चिटफंड) ठगी मामले में न्यायालय के आदेश पर तिलैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन फरार आरोपितों के घर इश्तिहार चस्पा किया है। वर्ष 2021 में दर्ज इस बहुचर्चित मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस के अनुसार झुमरी तिलैया के विद्यापुरी निवासी नैंसी केलमन, लकी केलमन एवं सीमा केलमन के विरुद्ध वर्ष 2021 में कमेटी के नाम पर लोगों से करीब 50 लाख रुपये की कथित ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार तीनों आरोपितों की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने इश्तिहार जारी करने का आदेश दिया।न्यायालय

के निर्देश के अनुपालन में तिलैया थाना पुलिस ने तीनों आरोपितों के विद्यापुरी स्थित आवास पर इश्तिहार चस्पा कर उन्हें निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कहा है कि यदि आरोपित तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।