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Kodarma News: सहकारी संघ की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनेगी: उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता समाहरणालय सभागार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की समीक्षा

Kodarma News: सहकारी संघ की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनेगी: उपायुक्त

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारी संघ की गतिविधियों को प्रभावी बनाने, वनोपज आधारित आजीविका को बढ़ावा देने तथा सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को दोना-पत्तल निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके।बैठक

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में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम रतन वर्णवाल, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी, जिला मत्स्य पदाधिकारी विजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. विनिता, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रकाश रंजन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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