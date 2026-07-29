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Kodarma News: बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को होता है प्रार्थना सभाओं का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: लीड की खबर का जोड़ सतगावां। सतगावां थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन और प्रार्थना सभाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलि

Kodarma News: बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को होता है प्रार्थना सभाओं का आयोजन

Kodarma News: सतगावां। सतगावां थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन और प्रार्थना सभाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने हाल के दिनों में कुछ स्थानों पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। ग्रामीणों के अनुसार, सतगावां के कई इलाकों में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। जहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और उन्हें धार्मिक जानकारी दी जाती है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।इधर, सतगावां थाना क्षेत्र के पहाड़सिंह खैरा गांव में एक परिवार द्वारा ईसाई धर्म अपनाए जाने के दावे के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है।

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ग्रामीणों और कुछ स्थानीय संगठनों का आरोप है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।ग्रामीणों का दावा है कि सतगावां प्रखंड के कोठियार, रजघटी, खवासडीह, गांगडीह, बलीमहरी और राजाबर समेत कई अन्य गांवों में भी इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें सामने आई हैं।

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