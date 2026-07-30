Kodarma News: श्याम शरण ने किया 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह अभियान का शुभारंभ
Kodarma News: गौशाला में गौमाता को गुड़ खिलाकर अभियान की शुरुआत करते हुए) झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि सामाजिक व धार्मिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्था श्याम शरण
Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। सामाजिक व धार्मिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्था श्याम शरण में आजा रे... झुमरी तिलैया ने समाजहित की दिशा में एक नई पहल करते हुए 11 जोड़ों के सामूहिक शुभ विवाह अभियान का शुभारंभ गुरुवार को गौशाला में गौसेवा के साथ किया। इसी कड़ी में संस्था पहली बार 11 जोड़ों के सामूहिक शुभ विवाह का आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर विनोद बजाज, गोपाल बागड़िया, संतोष लड्डा, संजय अग्रवाल, आशीष शर्मा, अविनाश कापसिमे, अनंत कुमार, अरुण जी अनिमेष आनंद, अनुराग हिसारिया व यश दहिमा सहित अन्य सेवादार उपस्थित थे। सभी ने इस सामाजिक अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया l
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